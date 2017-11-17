Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programda CHP ile seçim sürecinde ittifak yapmayacaklarını söyledi.

"KESİNLİKLE HAYIR DERİM"

Akşener, "Seçimde ittifak yapacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Şu andan bir şey söylemek çok erken. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herkes kendi adaylarını çıkarmalı. CHP, AK Parti ve biz çıkaracağız keşke MHP de çıkarsa diğer partiler de çıkarsa. CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'ortak aday olur musunuz?' derseniz kesinlikle hayır derim. Arkadaşlarımız beni aday gösteriyor. İlerleyen zamanda belki daha parlak bir aday çıkarıyoruz bunu zaman gösterecek oturup konuşacağız. Ama ben iddialı bir adayım. Yüz bin imza ile geleceğim."