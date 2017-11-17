Başbakan Yıldırım Namaz Dağı'nda üs bölgesini ziyaret etti  

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, Şırnak'ta üs bölgesini ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bugün saat 10.00 sıralarında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi. Yıldırım, buradan helikopterle, 12 gündür PKK terör örgütüne karşı operasyon düzenlenen Namaz Dağı üs bölgesine geçti. Başbakan Yıldırım, burada operasyona katılan askeri birlikleri denetleyerek, operasyon bölgesini gezdi. Yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olan Yıldırım devam eden operasyonlara ilişkin bilgi aldı. Yıldırım daha sonra Şırnak merkeze geçti.