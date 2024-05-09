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Özgür Özel'den Eskişehir çıkartması: CHP'li belediyeleri ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Özgür Özel&#039;den Eskişehir çıkartması: CHP&#039;li belediyeleri ziyaret etti

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP lideri Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini ziyaret etti.

Bugün öğle saatlerinde Eskişehir’e giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Özgür Özel'den Eskişehir çıkartması: CHP'li belediyeleri ziyaret etti - 1. Resim

İl başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Özel, ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne giderek 31 Mart’taki yerel seçimleri kazanan Ayşe Ünlüce ile görüştü.

Akabinde Odunpazarı Belediyesi’ne ve Tepebaşı Belediyesi’ne giden Özgür Özel, belediye başkanlarını ziyaret etti.

Özgür Özel'den Eskişehir çıkartması: CHP'li belediyeleri ziyaret etti - 2. Resim

CHP Lideri Özel gerçekleştirdiği ziyaretlerde, belediye başkanlarından personeller ve meclis üyeleri hakkında bilgilere aldı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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