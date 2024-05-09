Özgür Özel'den Eskişehir çıkartması: CHP'li belediyeleri ziyaret etti

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2024 18:53 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 18:57 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

CHP lideri Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini ziyaret etti.