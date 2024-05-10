Özgür Özel’den 'Devlet geleneğini terk ettik' itirafı

CHP lideri Özgür Özel’den, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlediği politikanın aksine dış politikada hükûmete destek sinyali geldi.

Kılıçdaroğlu, gerek yurt dışı ziyaretlerinde gerekse yabancı yayın kuruluşlarına verdiği demeçlerde sık sık Türkiye’yi ABD ve Avrupa’ya şikâyet ederek, dış politikada Türkiye’nin elini zayıflatıyordu. Özgür Özel ise şu ana kadar kullandığı söylemlerde bunun tam tersini yapacağının işaretini verdi. Özel önceki gün katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmede, yurt dışı ziyaretleri öncesi ilgili bakanlıkların kendisine brifing vermesini ve Türkiye’nin dış politikasında yüzde 85 benzer müştereklerde birleşme isteğini dile getirdiğini, Erdoğan’ın da durumu olumlu karşıladığını söyledi.

"SON 20 YILDA BİR DEVLET GELENEĞİNİ TERK ETTİK"

Özel “Yurt dışı temaslarım hakkında Erdoğan’a dosya sundum. Ayrıca dedim ki, ‘Bir devlet geleneğini terk ettik son 20 yılda. Benim yurt dışına gitmeden önce Dışişleri Bakanlığından brifing almam lazım. O ülkeyle ilişkilerimiz, sorunlarımız nasıl, iş birliklerimiz ne noktada? Önümüzdeki fırsatlar, riskler ne ve benden ne beklersiniz?’ Üzerinde çok mutabık olmadığım bir konu varsa o zaman ayrı düşündüğümü söylerim ama yüzde 85 Türkiye’nin dış politikasında benzer müştereklerde birleşiyor olmamız lazım. Dönüşte de bizim bilgi vermemiz lazım” dedi.

TEZKERE AÇIKLAMASI

CHP lideri, önümüzdeki dönemde gündeme gelecek tezkerelerle ilgili de “Tezkereler geldiğinde CHP alır, bakar, inceler, kapsam, anayasaya uygunluk yönünden inceler, kararını verir. Geçtiğimiz haftalarda tezkere vardı, Aden Körfezi’nde Türk gemilerinin güvenliği için, destek verdik” diye konuştu.