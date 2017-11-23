Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10. Türk-İtalyan Forumu’na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile bir araya geldi.

Türk-İtalyan Forumu’na ev sahipliği yapacak Unicredit Bankasının Roma’daki genel merkezindeki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Libya, Suriye, Lübnan ve Ortadoğu'daki gelişmeler ile iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı sığınmacı sorunu ele alındı.

İki bakan, görüşmenin ardından 10. Türk-İtalyan Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı.