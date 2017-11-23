Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığında muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman güçlü olmak ve güçlü kalmak zorunda olduğunu belirtti.Güvenlik ortamındaki değişikliklerin yeni tehditlere karşı mücadele zorunluğunu da beraberinde getirdiğine işaret eden Canikli, Türkiye'nin bölgesinde son derece etkin bir konumda bulunmasının, bölgesel ve küresel güvenlik, barış, istikrar, huzur ve refah için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Canikli, en zor koşullarda görev yapabilecek iyi eğitimli personele sahip olmanın, güçlü bir ordunun olmazsa olmazı olduğuna dikkati çekti.

"Kurumlarımızın imajı sarsılmak istenmiştir"



Eğitim ve disiplinin, ordunun her kademesindeki tüm personel için yegane şart olduğunu belirten Canikli, Kara Harp Okulunun, Kara Kuvvetleri Komutanlığının subay ihtiyacını karşılayan kurum olduğunu anımsattı.

Kendilerine yüklenen sorumluluğun, milletin güveni ve inancıyla daha arttığını vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Göz bebeğimiz Harp Okullarının FETÖ tarafından ne hale getirildiğinin en açık örneği şudur, 2006-2016 yılları arasında Kara Harp Okulunda görev yapan 22 tabur komutanının 20'si, 6 alay komutanının 3'ü, 5 dekanın 4'ü FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan ihraç edilmişlerdir. Eli kanlı teröristlerin askeri eğitim kurumlarımızı stratejik bir hedef olarak gördüklerinin en önemli işaretlerinden biri de budur. Açık bir şekilde ortaya çıktığı gibi bu hainlerin en çok zarar vermeye çalıştığı ve tahribat yapmaya çalıştığı kurumların başında TSK ve askeri eğitim kurumlarımız gelmektedir. Bu kurumlarımızın imajı sarsılmak istenmiştir. Milletimiz nezdindeki güvenleri zedelenmek istenmiştir. Ancak bu alçak oyunlara, kirli hesaplara en güzel ve en asil cevabı, başkomutanının önderliğinde yüce Türk milletimiz vermiştir."

Canikli, Türk milletinin "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışı etrafında tek vücut ve tek yürek olduğunu dile getirerek, milletin ordusuna sahip çıktığını ifade etti.Millî Savunma Bakanı Canikli, "Milletimiz, vatana, bayrağa, ezana el uzatanları, kutsallarımızı yıkmaya çalışanları kendi kirli ve kanlı hesaplarında boğmuştur. Milletimiz peygamber ocağımıza namert eli değdirmemiştir." diye konuştu.TSK'nın daha güçlü hale getirilmesi amacıyla her alanda önemli mesafeler alındığını anlatan Canikli, Millî Savunma Üniversitesinin Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulduğunu hatırlattı.Harp Okullarının, Astsubay Meslek Yüksek Okullarının, Harp Enstitüleri ve Araştırma Enstitülerinin yeniden düzenlendiğini anımsatan Canikli, eğitim ve öğretim faaliyetlerine söz konusu kurumların ara vermeden devam ettiğini söyledi.

"Sadakatinizi her şeyin üzerinde tutmayı görev biliniz"



Canikli, milletin, TSK'nın yeniden yapılanmasına büyük ilgi göstererek ordusuna sahip çıktığını vurguladı.

Ordu-millet dayanışmasının her geçen gün daha da sağlamlaştığına değinen Canikli, mezun olan teğmenlere şöyle seslendi:

"Artık teğmen rütbesinde birer subaysınız. Omuzlarınıza takılan ve takılacak yıldızlar, bayrağımızın ay yıldızını temsil edecek, ileride yükleneceğiniz büyük ve önemli sorumlulukların birer nişanesi olacaktır. Sizleri burada bir araya getiren şey, yüreğinizde hissettiğiniz sarsılmaz vatan sevgisi ve vazife aşkıdır. Bu duygu karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelebilmeniz için en büyük dayanağınız olacaktır. Vazifenizin icrasında, onur ve sadakatinizi her şeyin üzerinde tutmayı görev biliniz. Sadakatiniz nihayetinde, en sonunda sadece bu millete karşı olacaktır. Bağımlılığınız ise tek orduya, komutanlarınıza ve başkomutanınıza karşı olacaktır, o da başkomutan sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdır, bunu hiçbir zaman unutmayın." Bakan Canikli, mezun olanların ailelerine de teşekkür etti.