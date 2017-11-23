Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop'un Türkeli Belediyesi Başkanı Halil Dilek Özcan, partisi MHP'den istifa ettiğini bildirdi. Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetici kademesinde görev yaptığı süre boyunca beyaz görünenin gerçekte siyah olduğunun farkına vardıklarını belirtti.



Söylemde doğru olan her şeyin eylemde farklı görülmesinin, istifa kararı almasında önemli bir etken olduğunu ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan beri Türklük şuuru ve fikriyatı ile özdeş yaşamış bir Türk insanı olarak mensubu olmaktan gurur duyduğum ve ömür boyu gurur duyacağım, 2008 yılından beri üyesi olduğum, 2009 yılından beri de belediye başkanlığı görevini yaptığım Milliyetçi Hareket Partisinden istifa ediyorum. Halil Dilek Özcan olarak ilçemde siyaseten yol yürüdüğüm, irtibat içinde olduğum değerli dostlarımla ilgili asla hiçbir olumsuz düşüncem yoktur ve olamaz. Yerel bazdaki en etken rol, yeni kurulan il teşkilatının bencil tavır ve davranışları olmuştur. Bu bağlamda halka rağmen hareket etmeyi doğru ve uygun bulmadık. Gayemiz ve davamız kendini Türk hisseden herkesi Türk devletinin başına getirip, ülkesini yönettirmektir."