Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Leonard She Okitundu Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanımız Soçi Zirvesi ile ilgili bilgiler aktarmıştır. Esasen Cenevre sürecine entegre edilmesi ve meşruiyet kazanması ile ilgili bir çok alanda, yani Suriye ile ilgili, siyasi çözümle ilgili konularda Rusya ile ABD’nin de görüşleri örtüşüyor, bizim de ABD ile görüşlerimiz örtüşüyor. Tabi örtüşmeyen konular da var." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Biz nasıl Soçi’de YPG’nin Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmasına karşı çıktıysak ki İran da bu konuda karşı çıkmıştır. Oradaki açıklamayı da gördünüz, terör örgütlerinin burada yer almaması gerektiği ve özellikle Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğüne saygı duymayan ve buna karşı olan grupların da bu kongrede yer alamayacağını net bir şekilde zaten belirttik. Kimlerin katılacağı konusunda da üç ülke birlikte istişare edecek, birlikte karar verecek.”

Çavuşoğlu, “YPG’nin böyle bir oluşumda yer almaması gerektiğini çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız, Trump’a da iletmişlerdir.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ABD ile ilişkilerimizi olumsuz anlamda en çok etkileyen konulardan biri ise, FETÖ ve diğer konuların yanında, ABD’nin YPG’ye vermiş olduğu silahlardır. En son bazı zırhlı araçların da verildiğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız bu rahatsızlığını bir kez daha Sayın Trump’a iletmiştir. Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdi ve bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir."​

"Kongo'da çok farklı yatırım fırsatları var"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Leonard She Okitundu, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çok farklı yatırım fırsatları var. Bu, hem ülkemiz hem de Türkiye'nin yararına değerlendirilebilir. Ziyaretim vasıtasıyla Türk yatırımcıları seferber etmek istiyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla, Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geldiğini belirten Okitundu, ülkesinin Cumhurbaşkanı Joseph Kabila Kabange'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesini istediği mesajları Başbakan Binali Yıldırım'a aktardığını söyledi.

Okitundu, Türk yetkililerin gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür ederek, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çok farklı yatırım fırsatları var. Bu, hem ülkemiz hem de Türkiye'nin yararına değerlendirilebilir. Ziyaretim vasıtasıyla Türk yatırımcıları seferber etmek istiyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliğini çerçeve anlaşması zemininde yürütmek istediklerini ifade eden Okitundu, "Tarım konusunda burada büyük bir potansiyel olduğu için ülkemizin gıda güvenliğini teminat altına alarak ülkemize daha fazla gıda ürünü ithal etmek istiyoruz." dedi.

"Türkiye ile dayanışma içindeyiz"

Okitundu, 2018 yılı başında yapılması öngörülen Karma Ekonomik Komite Toplantısında, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha detaylı ele alınacağını belirterek, "Ülkemizi kalkındırmak adına Türkiye'nin birçok alandaki uzmanlığından yararlanmak istiyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahramanı da ziyaret ettiğini hatırlatan Okitundu, iki ülke meclisleri arasındaki dostluk grubu vasıtasıyla meclisler arası parlamenter diplomasiyi güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Leonard She Okitundu, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM binasına verilen zararı bizzat kendi gözlerimizle gördük. Biz bu darbe girişimini kınadık. Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Umuyoruz ki bu tür olaylar gelecekte tekrar etmez." dedi.