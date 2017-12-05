Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel uçak "TUR" ile TSİ 07.30'da ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'a ulaşan Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda Busan Yerel Yönetimi Dış İlişkilerden Sorumlu Büyükelçi Hong Sung Hwa, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal ve eşi Pınar Okçal, Türkiye'nin Busan Fahri Konsolosu Park Sa Ick ve büyükelçilik mensupları tarafından karşılandı.



Başbakan Yıldırım ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut da Busan'a geldi.



Heyette, üst düzey yetkililer ile milletvekilleri, bazı bürokratlar, iş adamları ve gazeteciler de yer aldı.





Güney Kore'ye üst düzey ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore ziyaretinin ilk durağında Busan'da, Kore Savaşı anısına Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırılan BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk şehitliğini ziyaret edecek.

Daha sonra başkent Seul'e gidecek olan Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon ile görüşecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In tarafından kabul edilecek Yıldırım, Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye Kyun ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği alanlarının yanı sıra terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu, güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Ayrıca Başbakan Yıldırım, Koreli şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul edecek.

Yıldırım'ın Güney Kore ziyaretinin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 60'ıncı yılına denk gelmesi dolayısıyla ayrı bir önemi bulunuyor.