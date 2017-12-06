Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda ABD’yi hem Kudüs hem Zarrab davası üzerinden sert dille eleştirdi. Erdoğan’ın konuşmasının ana hatları şöyle: “Amerika’daki dava, hukuk, adaletle ilgili olmayan bir cambaza bak cambaza oyunudur. Pek çok kuş birden vurulmak hedefleniyor. Birisi, Suriye ve Irak’taki projeye hız verilmek istenmesidir. Davanın projesi Amerikan yönetimi içindeki bir gruba aittir. Amerika’da ülkemizdeki 28 Şubat dönemine benzer bir süreç yaşanıyor. Eski yönetim bakiyesi bir grubun ülkemiz konusunda Trump yönetiminin iradesine aykırı olarak yönetim izlediği anlaşılıyor. Bizim muahtabımız sayın Trump’tır ve öyle de kalacaktır.”



BU DAVA KOMPLODUR

“Ortada FETÖ’nün ve ana muhalefetin güdümündeki bir takım çevrelerin iddia ettiği gibi bir yolsuzluk davası yoktur. Amerika’daki davanın özünde de böyle bir iddia söz konusu değildir, zaten de olamaz. Davanın iddianamesindeki komplo iddiası doğrudur ama bu komplo Türkiye’ye karşı kurulmuş bir komplodur.”



ABD’YE SESLENİYORUM

“Bu dava FETÖ’nün sürecin tam göbeğinde olduğu uluslararası darbe girişimidir. Ben buradan Amerika’ya sesleniyorum. Hâlâ 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini anlayamadınız mı? Şu anda Türkiye’nin yargısı başta FETÖ olmak üzere bunların bütün suçlarını yargılayıp mahkum ederken siz hâlâ neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?”

AYNI İHANETİN ORTAĞIDIR

“Geldiğimiz şu noktadan itibaren her kim Amerika’daki davayı Türkiye’nin iç siyasetinde malzeme olarak kullanmaya kalkarsa, o da aynı ihanetin ortağı demektir. Meselenin görünüşteki sebebi olan İran ile ticaretimizde haklı olan taraf biziz. Kiminle ticaret yapacağımızın kararını biz veririz, başkaları değil.”



AMERİKA’NIN PLANLARI

“Amerika’nın bize karşı bir planı olduğu artık iyice anlaşılıyor. Buna nereden geliyorsunuz? Nereden gelmeyeyim? Kuzey Suriye, en doğusundan al batıya doğru orada bir terör koridoru oluşturulduğunu görüyoruz. TIR’larla zırhlı taşıyıcılar, silah, mühimmat bu bölgeye geldi. Peki bu silahlar bu bölgeye niye gelir?”



HIYANETİN BAŞINDAKİ ZAT

“Buradan ana muhalefetin diğer adıyla ana hıyanetin başındaki zata çağrımı tekrarlıyorum. Şayet iddiasını ispatlasaydı ben Cumhurbaşkanlığı görevini bırakacaktım. Ortada bu zatın iddia ettiği gibi bir para gönderme işi olmadığına göre aynı onurlu, haysiyetli, ilkeli tavrı kendisinden bekliyorum.”

BAHÇELİ İSİM VERMEDEN CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

Ebru Karatosun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’de devam eden Reza Zarrab davasını, “Kumpasın hükmü Türkiye’de geçmeyecek” sözleriyle eleştirdi. Bahçeli, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelere ilişkin de tepki gösterdi. “ABD’de kurulan yanlı, yaftalı ve siyasi mahkemelerde Türkiye yargılanmaktadır” diyen Bahçeli şöyle devam etti: “Buna razı olamayız, buna sessiz kalamayız, kalmayacağız. Türkiye, soytarıların ithamıyla değerinden bir şey kaybetmeyecektir. Aziz milletimiz soysuzların çamuruyla duruşundan ve tarihi vakarından asla vazgeçmeyecektir.”



AYAĞIMIZIN ALTINDA

“Türkiye’yi sanık, şarlatanı şahit yapan; jürisi alık, niyeti tanıdık, iddiaları sarsak olan sözde bir hukuk sistemi her zaman, her daim ayaklarımızın altındadır, sonuna kadar da nefret ve öfkemizin hışmına uğrayacaktır” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Ortada suç yoktur, şarlatan yargılanmasın” demediklerini; suç nerede işlenmişse yargı mercii, yargı sahası, hukuki sınırın orası, bunun da Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.



BELGELERİ SALLAYANLAR

Bahçeli şunları söyledi: “Zulüm karşısında; ihanet, melanet ve rezaletin kuşattığı bir ortamda tarafsızlık bize göre namussuzluktur. ABD’de kurulan tezgahın acentesi, tamamlayıcısı, selam mangası gibi hareket ederek doğruluğu yanlışlığı belli olmayan belgeleri pervasızca sallayanlar, Türkiye’ye karşı yeni bir cephe açmak için kollarını sıvayan namertlerdir.”



ZAFER TÜRK MİLLETİNİN

“Yorgun siyasetleriyle, ülkeyi karanlık çöllerine çekmeye çalışanlara hoşgörü olur mu? Elbette olmaz, olmayacaktır. Bu ülkede günahkarların bedelini masumlar ödemeyecektir. Gönülden gönüle açılan pencerelerden dolan millet ışığı yürekleri tutuşturup mumdan kuşatmayı Allah’ın izniyle yakıp geçecektir. Zafer Türk milletinindir. İçlerinde yalan nefreti kopanlar belge de sallasa, ABD’ye el de sallasa, Haçlıların beşiğinde de sallansa, nihai son kendileri adına utanç verici ve nesillerini bile utandıracak bir kokuşmuşluk olacaktır.”



BİZ YERİMİZİ BİLİRİZ

“Neymiş, MHP ne derse o yapılıyormuş, MHP iktidara yön veriyormuş. AK Parti’nin bir kısım milletvekili ve yöneticisi kaygılanmasın, korkuya kapılmasın. Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı’dır, Başbakan’dır, Bakanlar Kuruludur. Hükûmete desteğimiz, terörle mücadelenin başarıya ulaşması, dış politikada elinin zayıf olmaması içindir. Hiç kimse merak buyurmasın, MHP yerini de yurdunu da bilir, bilmeye de devam edecektir.”