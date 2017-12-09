Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bayrampaşa'da bir otelde Giresun Vakfının organize ettiği dayanışma gecesinde yaptığı konuşmada, terörle mücadele anlamında gerçek çabayı Türkiye'nin ortaya koyduğuna vurgu yaparak, Rakka'da serbest bırakılan teröristlerin bir bölümünün El Bab bölgesine sızdıklarına dair ellerinde çok net istihbari bilgiler olduğunu söyledi.

Canikli, "El Bab'da kim var? ÖSO'yu destekleyen TSK var. Hedef yine Türkiye, bir kez daha Türkiye. Kim tarafından? DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakanlar tarafından. Kim ne ne yaparsa yapsın kararların üzerinde kararlar, hesapların üzerinde hesaplar var. Her zaman da Allah'ın hesabı gerçekleşecektir. Kimse bunu bozamaz." dedi.

Dünyanın üç kanlı terör örgütünün aynı anda Türkiye'nin üzerine salındığını aktaran Canikli, "PKK ile PYD terör örgütü ve FETÖ terör örgütünü Türkiye'nin üzerine saldılar. Hepsiyle aynı anda mücadele ediyoruz." dedi.

"Zannettiler ki Türkiye bu kadar saldırıyla baş edemez ve diz çökmek zorunda kalır. Ancak onların beklediği olmadı. Hem onlarla mücadeleyi yürüttük, hem de ekonomik büyümeyi sürdürdük ve 3,5 kat büyüdük." diyen Canikli, bugün itibariyle Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma ürünlerinin yüzde 65'inden fazlasını ürettiklerini, gittikleri bir çok ülkede yetkililerin silahlı İHA satın alımı için ısrarlı talepleri olduğunu dile getirdi.

"İşgalci devlet"

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının büyük bir hata olduğunu ve bunu kendisinin de çok kısa süre içerisinde göreceğini ifade eden Canikli, "Çok büyük bir hatadır. İsrail devleti, işgalci, zulmeden devlet özelliğini artırarak devam ettiriyor. Atalarımız ne güzel söylemiş, 'Zulüm ile abad olunmaz.' Zulüm üzerine medeniyet tesis edilemez. Er veya geç zalimler hak ettikleri sonla karşı karşıya kalır. Şimdi İsrail devleti bu işgal, zulüm, kan ve gözyaşı üzerine o topraklarda özgür ve bağımsız yaşayabileceğini mi düşünüyor? Böyle bir şey olabilir mi? Açın tarihe bakın, bunun sayısız örnekleri var." diye konuştu.

Barış, adalet, hakkaniyet olmadan medeniyet olamayacağını vurgulayan Canikli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün belki bir takım güçlü araçlara sahipsin, zulüm ediyorsun, işgal ediyor, yakıp yıkıyor, katliam yapıyorsun ama bunun üzerine hiçbir şekilde gelecekle ilgili hayaller kurulamaz. Bu İsrail için de geçerli. O nedenle İsrail hiçbir zaman bu katliam ve zulümler üzerine orada kalıcı bir şekilde medeniyet inşa edemez. Bu kararla bölge ve dünya daha belirsiz bir sürece sokulmuştur. Bu karar hem bölgemizde hem de dünyada çatışmaları daha da körükleyecek, kan ve gözyaşını artıracaktır. Başka hiçbir işe yaramayacaktır. Onun için başta Trump olmak üzere herkesin bu gerçeği görüp bir an önce bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor. Adaletli, dengeli, makul, tarihi gerçeklerle örtüşen bir çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Trump'ın bu kararı aslında işgale onay vermek anlamına gelir. Bugüne kadar İsrail'in yaptığı katliamlara, işgallere, zulme onay vermek anlamına gelir. Siz eğer zalimi ve katili cesaretlendirirseniz orada barış ve huzur olmaz. Özellikle radikal güç ve örgütlerin ortaya çıkması için de son derece uygun zemin oluşturur. Temennimiz bu yanlıştan bir an evvel dönülmesi."