Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresine Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, MKYK üyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Genel Merkez MKYK Üyesi ve Ak Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Yelda Erol Gökcan, Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Ak Parti Muğla milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer, 24. Dönem İzmir Milletvekili Ali Aşlık ile Muğla ve Bodrum’dan çok sayıda partili katıldı. Divanın oluşturulması sonrası saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşı okundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı konuşmada, “Muğla’nın her ilçesi ayrı bir değer. Ama Bodrum daha fazlasını hak ediyor. Ne olur daha fazla çaba gösterelim. Karşımızda siyaset yapmaya çabalayanların genel bir argümanı var. O olmasaydı ne yaparlardı acaba; korku siyaseti. Aman gelirlerse şöyle yaparlar, aman böyle yaparlar. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu günlerden beri hiç bıkmadıkları, hiç sıkılmadıkları, millet karşısında hiçbir anlam bulmadığı halde başka beslenecek nokta olmadığı için sürekli beslendikleri bir algı. O zamanda şöyle demişlerdi; kadınlarla erkekleri ayıracaklar, haremlik selamlık yapacaklar. Aman yaşam tarzımızı elimizden alacaklar. Bu sözlerle korku siyasetini pompalamaya yıllar boyunca devam ettiler. Hep de kaybettiler. Sonunda her seçimden kaybederek çıktılar. Ama Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmak gibi bir ideal olmayınca, hedef sadece günlük siyaseti kurtarmak olunca çok büyük bir ilerleme kaydetmekte mümkün değil” dedi.

“Önümüzde bizi hala zorlu bir yol beklemekte” diyen Karaaslan, “İşte o yüzden ayrılıkla, gayrılıkla, ben diyerek bu yolu yürüyemeyiz. Bizi biz yapan en önemli değerimiz Türkiye’dir. Canımızı vererek vatan yaptığımız topraklardır. En değerlimiz bütün çocuklarımızın ortak değeridir. Hepsini aynı anda tutabiliriz, hepsine aynı anda dokunabiliriz. Her birinin gözündeki taşı elimizle uzanıp silebiliriz. Biz bu kadar güçlü bir milletiz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk üzerinde siyaset yapmaya devam eden, maalesef onun aziz hatıralarını günlük siyasetin bir parçası olarak kullanmaya devam eden, burada beslenerek siyasette var olmaya çalışanlara sesleniyorum; cumhuriyetin ilkelerine sahip çıkmak, gelecekte büyük Türkiye hedeflerine sahip çıkmakla olur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı, 2023 hedeflerine sahip çıkmakla olur. Dimdik yürümekle, hatta koşmakla olur. Yeri geldiğinde ‘Dünya beşten büyüktür’ demekle olur. Öyle kolay olmaz. Biz tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz” dedi.