ATO Congresium’da AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen “Dünya İnsan Hakları Günü” etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İsrail yönetimine sert mesajlar gönderdi. Erdoğan, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Filistin ve özellikle de Kudüs’ün büyük acılara maruz kaldığını, yüreklerden hep feryatların yükseldiğini belirtti. Mavi göklere giden güvercinlerin hep tertemiz döneceğini ifade eden Erdoğan “Kudüs’ü Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenler, ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyeceklerdir” ifadesini kullandı.

ABD BU KANA ORTAKTIR

Erdoğan, ABD’nin Kudüs kararı ile dökülen kana ortak olduğunu belirterek, “Biz bu kararı asla tanımıyoruz, tanımayacağız. Başkan Trump’ın bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs’ü de İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın. Olay bu” diye konuştu. Erdoğan, bugün yaşanan problemlerin temelinde Amerika ve Avrupa’nın en başından beri İsrail’in önünü açan, haksız işgalini ve yerleşimlerini destekleyen politikaları olduğunu söyledi.

KUDÜS SİZE YÂR OLMAZ

Katılımcıların “Kudüs bizimdir bizim kalacak” sloganlarını dinleyen Erdoğan, “Atalarımız ‘Zulümle abat olanın ahiri berbat olur’ diyor. Kudüs’te sergilenen vandallığın, zulmün, hoyratlığın ilelebet devam etmesi mümkün değildir. O Kudüs ki her taşında, toprağının her zerresinde ayrı bir hikayeyi barındırır. O Kudüs ki uğruna her şeyini feda etmeye hazır kimlere yar olmamıştır. Bugün kendilerini Kudüs’ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler” açıklamasını yaptı.

Kudüs’ü aldığında kadın, çocuk, ihtiyar demeden 70 bin Müslüman’ı katledenlerin vahşeti ile aynı şehri fethederken tek bir kişinin burnu kanamasın hassasiyetiyle hareket eden Selâhattin Eyyûbi’yi iyi hatırladıklarını belirten Erdoğan “Tarih, kuşatma sırasında kutsal mekânlar tahrip olmasın diye Kudüs’ü savaşsız teslim eden Osmanlının nezaketiyle, şehrin kadim sakinlerinin evlerini başlarına yıkanların barbarlığını aynı şekilde kaydedecektir” dedi.

1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelenin bitmeyeceğini, bunun böyle bilinmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bugün yaşanan sorunların temelinde Amerika ve Avrupa’nın en başından beri İsrail’in önünü açan, haksız işgalini ve yerleşimlerini destekleyen politikaları olduğunu söyledi.

HERKES NOTUNU ALACAK

Dünyada samimi olarak insan hakları savunucusu ve barış yanlısı olan herkes için Filistin ve Kudüs meselesinin bir turnusol kâğıdı olduğunu anlatan Erdoğan “Bu meselede mazlumun ve haklının yanında yer almayan hiç kimsenin ne insan hakları ne de bölgesel ve küresel barış konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Filistin ve Kudüs konusundaki ifadeleri yakından takip edecek, ona göre de herkese notunu vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

O ÖDÜL TÜRKİYE’NİNDİR

Türkiye’deki Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kimsenin mazlumları, mağdurları niçin ülkemizde barındırdığımızı sorgulamaya hakkı yoktur. Bu ülkeye, bu millete ihanet içerisinde girmemiş olması şartıyla bizim herkese kapımız da kalbimiz de açıktır, açık olmaya devam edecek. Eğer dünyada mültecilere sahip çıkma konusunda bir ödül verilecekse, bunu en fazla hak eden ülke Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN BAHSETTİĞİ O AĞAÇ: ĞARKAD

Erdoğan’ın “Arkasına saklanacak ağaç bulamayacaksınız” diye seslenirken hadis-i şeriflerden örnek veriyordu. Erdoğan’ın bahsettiği o ağaç Yahudiler için çok önemli olan Ğarkad ağacıdır. Bu ağacı Yahudiler için bu kadar önemli kılan ise Sahih-i Müslim’de geçen hadîs-i şerîflerdir. İşte o hadis-i şeriflerden biri şöyledir: “Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (galip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece Ğarkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”