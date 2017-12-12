Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA

24 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda startı verilen 2018 bütçesinde 12 gün sürecek Genel Kurul aşamasına dün geçildi. Genel Kurul’a hitap eden Maliye Bakanı Naci Ağbal “Türkiye ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1’le büyük bir rekora imza attı. Millet büyüyor, ekonomi büyüyor, ekonominin üretim çarkları dönüyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce açıkladığı ve yalan olduğu ortaya çıkan sözde belgeleri tekrarladı. MİT tarafından yalanlanmasına rağmen Reza Zarrab’la ilgili belgeyi tekrar gündeme getiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’nda şirket kurduğu iddialarını da yineledi. Kılıçdaroğlu, Kudüs konusunda ise hükümete destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında zaman zaman AK Partililer ile CHP’liler arasında sataşmalar yaşandı.

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiyi anlattı, Kudüs’e değindi ve Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi. Yıldırım özetle şunları söyledi:

- (Yıl sonu büyüme 7 olacak): Net yüzde 11,1. Dünyada başka böyle bir büyüme var mı, yok. Bu da Türkiye’ye yakışır. Bu yıl sonunda büyüme oranımız yüzde 6,5 ile 7 arasında gerçekleşecek. 2018 için söylüyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 2018, 2017’den daha güzel olacak, hiç merak etmeyin.

- (Kudüs başkent değil): Amerikan yönetimi bu kararla bölgedeki krizi, kaosu daha da derinleştirecek yeni bir planın sinyallerini vermektedir. Biz, Kudüs’ü asla ve asla İsrail’in başkenti olarak tanımadık. İsrail ile Filistin arasında çözüm oluncaya kadar da tanımayacağız, bu nettir.

- (Süleyman Şah Karakolu): Suriye’de “işler yoluna girdikten sonra” Süleyman Şah Saygı Karakolu, eski yerinde faaliyete geçecek.

- (Man Adaları iddiası): Giden para da yok, gelen para da yok kardeşim. Bu kadar net. Burada devletin bir kaybı yok.

- (Ataşehir Belediye Başkanı’na uzaklaştırma): Bu belediye başkanı hakkında açılmış üç ayrı dava ve soruşturma aşamasında 11 dosya var. Yani tamamından takipsizlik olmuş, bitmiş diye bir şey yok. Devam ediyor, sonunda bir şey yoksa ortaya çıkacak.

- (Trump neden aramadı?): Sayın Kılıçdaroğlu, Başkan’ın bütün liderleri aradığı halde Cumhurbaşkanımızı aramadığını ifade etti. Doğru. Çünkü Cumhurbaşkanımızın düşüncesi bellidir, görüşü bellidir. Olsa olsa Trump bunu bildiği için aramaya dahi cesaret edememiştir.

- (MİT’in raporu): Efendim “MİT, Zarrab hakkında bilgi vermiş, bu dikkate alınmamış. Dolayısıyla bu işler Türkiye’nin başına gelmiş.” İşte MİT Başkanlığı’nın yazısı. Mahkeme, bu iş intikal edince resmen soruyor, MİT de diyor ki; “Böyle bir rapor yok. Bilgi notuna göre işlem yapılır mı?

"BU TABLODA TARAFSIZ KALAMAYIZ"

Bütçe görüşmelerinde MHP adına söz alan Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye ve bölgenin tarihin en kritik döneminden geçtiğini söyledi. Türkiye’nin yerli ve yabancı iş birlikçiler ile taşeron terör örgütlerinin saldırısı altında olduğuna; güney sınırlarının ötesinde Türkiye’yi çevreleyecek bir terör koridoru oluşturulmak istendiğine dikkati çeken Akçay “FETÖ ihanetiyle mücadele devam etmektedir. Bu karanlık tabloya tarafsız kalma imkanı yoktur. Kenara çekilip olan biteni izleyerek günü kurtarma çabasında olamazsınız. Türkiye doğrudan hedef hâline getirilmişken siyasi çıkar hesapları yapamazsınız. Pensilvanya’dan beslenen, Türk düşmanlarıyla düşüp kalkan, milletimize sömürgecilik dayatması yapanlar vaziyet almışken ‘ben’ diyemeyiz, kısır siyasi çekişmeler içine giremeyiz” dedi.