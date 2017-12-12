Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk siyaseti 2019 yılındaki seçimlere hazırlanıyor. Seçimler öncesi oluşan tablo, seçim ittifaklarının önünü açtı.

CUMHUR İTTİFAKI



Konuyu ilk gündeme getiren isim ise; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bu konuda titiz çalışmalar yapan MHP Lideri, ittifakın adını da "Cumhur İttifakı" olarak belirledi.

"UZLAŞMA SAĞLANIRSA..."



Antalya'da belediye başkanlarıyla bir araya gelen Devlet Bahçeli, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İttifakların resmileşmesi gerektiğini belirten MHP Lideri, "CHP, HDP ve İP bir araya gelip ittifak oluşturacaksa bu ittifakı resmi yapsınlar. Diğer partiler de ittifak zemini bulsun. Ama sır nedir? Eğer bir ittifakta uzlaşma sağlanırsa bu milletvekilliğinden çıkar, cumhur ittifakı olarak cumhurbaşkanlığı seçimine de sirayet edebilir." diye konuştu.

ADAY ORTAK MI OLACAK?



Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayı ortak mı olacak?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Olsa da olmasa da. Bir hanımefendinin ifade ettiği gibi, ‘100 bin imzayı toplar, aday olurum’ diyor, bunlar ileriki aşamalarda konuşulacak olan şeyler. Ama başarılacak olan şey cumhur ittifakı ise o zaman ittifakın aldığı oy oranı cumhurbaşkanının seçiminde de önemli bir etken olur. Aday gösterir, göstermez... Onlar ikinci aşama. Seçimlerde istikrar sağlayabilecek bir sonuç için bunun yasallaştırılmasından yanayız. Kimin cumhurbaşkanı olacağı sonraki aşama. Tutarlı bir sistemi önerirken, ‘Kim olacak?’ sorusuna cevap arayan bir hale sokarsanız ne ittifak kalır, ne de cumhurbaşkanı adayı. Sırrın ‘s’sini de söylüyorum. ‘Cumhur ittifakı olursa cumhurbaşkanlığı seçimi olur, buradaki ittifak orada da devam eder’ diyoruz. Anlayan anlar, anlamayana ne yapacağız. Bize intikal eden bir şey yok. Bu ittifak nasıl yapılacaksa hazırlayıp gelmeleri lazım. Onların da sırrı varsa onu da görelim."