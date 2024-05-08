Seçimler sil baştan: 2 yerde tekrarlanacak

Genel seçimlerde aday olacak mı? İlk kez net konuştu, partilileri uyardı

Genel seçimlerde aday olacak mı? İlk kez net konuştu, partilileri uyardı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı iki köyde, muhtarlıklar için seçim tekrarına karar verildi. Yeni seçimler 2 Haziran'da yapılacak.

31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Yenice ilçesine bağlı Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde seçimleri kazanan muhtarların adli sicillerinde yer alan kayıtlardan dolayı seçilme yetersizliği sebebiyle seçim tekrarı kararı alındı.

Alınan karar doğrultusunda iki köyde de 2 Haziran günü vatandaşlar, muhtarlık için yeniden sandık başına gidecek. Seçim neticelenene kadar köylerdeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin görevlerinin süreceği öğrenildi.