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Haberler > Politika > Seçimler sil baştan: 2 yerde tekrarlanacak

Seçimler sil baştan: 2 yerde tekrarlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Seçimler sil baştan: 2 yerde tekrarlanacak

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı iki köyde, muhtarlıklar için seçim tekrarına karar verildi. Yeni seçimler 2 Haziran'da yapılacak.

31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Yenice ilçesine bağlı Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde seçimleri kazanan muhtarların adli sicillerinde yer alan kayıtlardan dolayı seçilme yetersizliği sebebiyle seçim tekrarı kararı alındı.

Alınan karar doğrultusunda iki köyde de 2 Haziran günü vatandaşlar, muhtarlık için yeniden sandık başına gidecek. Seçim neticelenene kadar köylerdeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin görevlerinin süreceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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