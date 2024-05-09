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Haberler > Politika > Dervişoğlu’ndan İyi Parti’den ayrılanlara çağrı: Küskünlükleri sonlandıralım

Dervişoğlu’ndan İyi Parti’den ayrılanlara çağrı: Küskünlükleri sonlandıralım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dervişoğlu’ndan İyi Parti’den ayrılanlara çağrı: Küskünlükleri sonlandıralım

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti lideri Dervişoğlu partiden kopanlara “küskünlükleri sonlandıralım” diyerek el uzattı. Gelecek lideri Davutoğlu da Erdoğan’a “Yumuşama bütün kesimlere olmalı” çağrısı yaptı.

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlığa seçilmesinin ardından ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Kongrelerin kongrelerde kalması gerektiğini, yersiz tartışmaların anlamının olmadığını kaydeden Dervişoğlu, İyi Parti ile yollarını ayıranlara seslenerek “İyi Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım. Gelin, küskünlükleri sonlandıralım. Gelin, haklıya hakkını birlikte teslim edelim ve mücadelemize her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edelim” dedi.

DAVUTOĞLU: MAKYAJ YAPMAYALIM 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Saadet Partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada her şeye rağmen “Siyasette yumuşama dönemi başladı” ifadesini ciddiye aldığını söyledi. Gerçek bir siyasi yumuşama isteniyorsa, sivil ve kapsamlı bir anayasanın tartışmaya açılması gerektiğini dile getiren Davutoğlu “Makyaj yapmayalım anayasaya. Getirin anayasanın her şeyini tartışalım açık yüreklilikle” dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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