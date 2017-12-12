Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 13-15 Aralık tarihlerinde Belarus’a gidiyor. Bakan Özlü, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenecek 'Türkiye-Belarus İnovasyon Forumu' toplantısına katılacak. Bakan Özlü, toplantı kapsamında Belarus Sanayi Bakanı Vitaly Vovk ile de ikili görüşme gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Belarus Bilimler Akademisi ve İkinci Dünya Savaşı Müzesini de ziyaret edecek olan Bakan Özlü, bazı firma temsilcileri ile de görüşecek. İnovasyon Forumu kapsamında Türkiye ve Belarus arasında bilim, teknoloji, sanayi, tasarım, Ar-Ge ve inovasyonda yeni projelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Türk ve Belarus firmalarının da ikili görüşmeler yaparak, iş imkanlarını değerlendirmesi ve yeni işbirlikleri kurmaları hedefleniyor.