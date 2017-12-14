Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen kendisine bağlı kurumlarının 2018 yılı bütçeleri üzerinde hükümet adına söz aldı.

Ecdat yadigarı vakıf abide ve eski eserlerin bakım, onarım ve restorasyonu çerçevesinde 2003-2017 yılları arasında yaklaşık 5 bin vakıf eserin proje ve onarımının tamamlandığını belirten Çavuşoğlu, 2017 yılında yurt içinde, İstanbul Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camisi, Tunceli Pertek Sağman Köyü Camisi, İstanbul Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi, İstanbul Eminönü Mısır Çarşısı, yurt dışında ise Bosna Hersek Gradişka Derviş Hanım Medresesi, Makedonya Manastır Haydar Kadı Camisi gibi önemli eserlerin restorasyonlarının bitirildiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, kararlılıkla mücadeleyi sürdürdükleri FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı olduğu belirlenen 139 vakfın kapatıldığını, Vakıflar Genel Müdürlüğünde FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 31 personelin KHK ile kamu görevlerinin sona erdirildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, konuşmasında, TİKA'nın projelerinden de bahsetti.

TİKA'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 170 ülkede yılda 2000'e yakın proje uygulayabilen küresel bir teşkilat haline geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, TİKA'nın son dönemde gerçekleştirdiği bazı büyük ölçekli projeleri anlattı.

"Kudüs'e Ankara, İstanbul gibi sahip çıkacağız"

Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs'ü İsrail'e başkent yapmak gibi beyhude hayalleri burada biz kez daha kınıyorum. Kudüs ile ilgili hassasiyetimiz her zaman en üst seviyede devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'Asırlarca Müslümanların göz bebeği olan bu mübarek beldeye sırtımızı dönmemiz, kendimizi inkar etmemiz demektir.' Kendimizi asla inkar etmeyeceğiz. Kudüs'e İstanbul gibi Ankara gibi Bursa gibi Diyarbakır gibi sahip çıkacağız.

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla İslam İşbirliği Teşkilatının konuyla ilgili olağanüstü zirve toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilmiş, sonuç bildirgesinde Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti ilan edilmiştir. TBMM Genel Kurulu'nda bir kez daha tüm ülkelere, işgal altındaki kenti Filistin'in başkenti ilan etmeleri için çağrıda bulunuyorum."

Çavuşoğlu, Kudüs de dahil olmak üzere Filistin genelinde uyguladıkları projelerle, bir taraftan zulme uğrayan ve dünyanın gözlerini kapadığı insanların eğitim, sağlık, konut gibi temel insani ve sosyal ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan her bir Filistinlinin meslek edinmesine, ekonomik hayata entegrasyonuna ve dayatılmak istenen yeni sömürgeci düzene karşı durabilecek niteliklerle donanmasına katkı sağladıklarını kaydetti.

"TİKA'nın mahalli görevlisi İsrail'de tutukludur"

TİKA'nın Tel Aviv'de ofisinin açılması konusunda çalışmalar başlatıldığını ancak sonuçlandırılamadığını belirten Çavuşoğlu, "TİKA'nın bir mahalli görevlisi haksız iddialarla İsrail'de tutuklu bulunmaktadır. Tarih kimlerin insanlığa, kimlerin düşmanlığa hizmet ettiğini mutlaka yazacaktır." dedi.

Hakan Çavuşoğlu, TİKA'nın son yıllarda Kudüs'te gerçekleştirdiği projelerin, Kubbetü's Sahra Hilali'nin altın varaklarının yenilenmesi, Mescid-i Aksa Silsile Kubbesi çinilerinin yenilenmesi, Kudüs Özbekler Tekkesi restorasyon projesi, Kudüs Filistin Kızılayı girişinin iyileştirilmesi projesi, Mescid-i Aksa'nın abdesthanelerinin yenilenmesi, Kudüs'te Eski Şehir'de bulunan 15 tarihi ev ve 9 dükkanın restorasyonu, Filistin'de 320 konutun inşası ve teslimi olduğunu aktardı.

Kudüs Üniversitesine 2018 yılında kız yurdu inşaatı ve Kudüs Mescid-i Aksa İslam Eserleri Müzesi teşhir ve tanzim çalışmalarının yapılmasının planlandığını aktaran Çavuşoğlu, geçen aylarda Myanmar’da yaşanan zulümden kaçan Arakan Müslümanlarına çileli mücadeleleri sırasında ilk sıcak çorbayı ve ekmeği ulaştıran kurumun TİKA olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, uluslararası öğrenci hareketliliği programlarının etkinliğinin arttırılması noktasında Türkiye Mezunları Programı başlatıldığını belirterek, dünyanın 160 ülkesinde yaklaşık 100 bin Türkiye mezunu bulunduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye'de 150'ye yakın ülkeden 16 binin üzerinde uluslararası öğrencinin üniversitelerde öğrenim gördüğünü bildirdi.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili olarak dünya kamuoyunun doğru ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi için en büyük çabayı gösteren kurumlar arasında yer aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, darbecilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından ivedilikle dünyanın pek çok bölgesinden basın mensuplarının heyetler halinde Türkiye'ye davet edildiğini anlattı.

Hakan Çavuşoğlu, tüm dünya kamuoyuna iz bırakacak bir mesaj niteliğinde, FETÖ'cü hainler tarafından bombalanan Meclisin mermer parçaları dünyanın dört bir yanındaki söz sahibi kişi ve kurumlara iletildiğini ifade etti.

"Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın söylemediklerini söylüyorsunuz"

"Lozan tartışması" hakında da görüşlerini açıklayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Lozan tartışması, Sayın Başbakanımızın bütçe görüşmelerinin birinci gününde konuşması vesilesiyle ortaya çıkan depremin artçılarıdır. Başbakanımız o gün her şeyi açık bir şekilde izah etmiştir ama buna rağmen Lozan tartışmalarını bağlamından kopararak farklı bir şekilde aktarmaya çalışmak, sadece beni değil sizleri izleyen herkesi üzmektedir. (CHP'ye) Siyaset yapıyorsunuz, siyaset yaptığınız bir yerde baltayı bu kadar taşa vurur mu insan?

Bugün Yunan gazetelerini açın, siz ne söylüyorsanız aynısını söylüyorlar. Batılı bir Müslüman azınlığın hakları, hukuku var. Birisi uluslararası hukuk ve icradan bahsediyor. 'Türkiye ne yapacak? İcraya verip haciz memuru mu gönderecek Yunanistan'a?' Müftülük meselesi de bugün ortaya çıkan bir mesele değil. 1985 yılından itibaren müftülük seçimlerini uygulatmıyor. CHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde Hikmet Çetin Dışişleri Bakanı idi, Başbakan Yardımcısı da Erdal İnönü idi. 'O zaman Yunanistan'a niye haciz göndermediniz? Yunanistan Cumhurbaşkanının söyleyemediklerini siz söylüyorsunuz burada. 'Böyle bir şey olabilir mi?"