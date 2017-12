Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da konuşan Kılıçdaroğlu “Bu karar çok önemli. Şimdi verdiğin sözü tutacaksın arkadaş. Mavi Marmara gemisi gibi yapmayacaksın. Diyeceksin ki, ‘ben Türkiye olarak Doğu Kudüs’te büyükelçiliği kuruyorum.’ Sen, mademki İslam İşbirliği Örgütünü Türkiye’de topladın, bu kararı aldın, ki alman da lazımdı, bu karara her türlü desteği veriyoruz. Ben takipçisi olacağım. Filistin davasını savunan her vatandaşın da takipçisi olmasını istiyorum. Böylece iradelerimiz birleşmiş olur. Filistin davasının sağı solu yoktur. Filistin bizim millî davamızdır. Filistin’de dökülen her kan bizim kanımız sayılır. Filistin’e her koşulda sahip çıkacağız.”