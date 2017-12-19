Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kızının rezidansı ile ilgili iddiaların sorulması üzerine CHP lideri, " Kızımın bir rezidansta 73 metrekarelik dairesi var." dedi. Kılıçdaroğlu kızının "Bekar bir kız" olması nedeniyle daireyi oradan aldıklarını söyledi.

"REZİDANSTA DAİRESİ VAR"

Kılıçdaroğlu, "Bir rezidansta kızımın 73 metrekarelik bir dairesi var. Değeri kaç lira gitsinler baksınlar. Gider başka yerden alır. 1 kuruşluk bir torpil varsa ben siyaseti bırakırım.

"BEKAR BİR KIZ"

Kızımın dairesi orada kızıma dedim şu basın mensuplarını çağır bir görsünler. Bekar bir kız girişi çıkışı kontrollü olduğu için oradan alındı. Belediye otobüsünün gitmediği bir yer. Benim boğazımdan aşağı haram lokma inmez.

"AVUKAT KIZIM MÜTEVAZİ DAİRE ALIYOR"

Benim kızım avukat mütevazi daire alıyor. NTV'ye de söyleyelim gitsin çekim yapsın orada. Bir sefer gittim evine bu kadar sıradan bir ev nasıl olur da milyon dolarlık versinler 1 milyon dolar hemen verelim. Hatta 500 bin dolar veya 100 bin dolar versinler hemen verelim." diye konuştu.

Kızımın dairesi orada kızıma dedim şu basın mensuplarını çağır bir görsünler. Bekar bir kız girişi çıkışı kontrollü olduğu için oradan alındı. Belediye otobüsünün gitmediği bir yer. Benim boğazımdan aşağı haram lokma inmez. Onun çocukları mal varlığını açıklamıyor.