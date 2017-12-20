Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, daha sonra, başkent Dakka’nın diplomatik bölümünde yeni yapılacak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin yeni binasının temelini attı. Yıldırım, bu faaliyetlerinin ardından Başbakan Şeyh Hasina ile biraraya geldi. İki Başbakan’ın başkanlık ettiği heyetlerarası görüşmede iki anlaşma imzalandı. İki Başbakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bangladeş’in Arakanlı Müslümanlara yaptığı yardımların çok önemli olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, “Siyasi çözüm tam olarak sağlanıncaya kadar zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan 10 milyona yakın mültecinin yüklerinin hafifletilmesi, problemlerinin asgari düzeye indirilmesi konusunda da biz Türkiye olarak, işin başından beri hep devrede olmaya gayret ettik. Bundan böyle de Sayın Başbakan ve Bangladeş hükümetinin yönlendirmesi ve rehberliğinde gerekli katkıları, desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Şeyh Hasina da, “Başta Arakan krizi olmak üzere ortak ilgi duyulan birçok ikili ve uluslararası meselede Türkiye ile mutabakatımızı teyit ettik” diye konuştu.