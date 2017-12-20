Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kararın 14’e 1 ile reddedildiğini hatırlatan Kalın, “Bu bile aslında çok önemli bir gösterge çünkü Amerika burada yalnız kalmıştır” dedi. Güvenlik Konseyi’nde reddedilmesinden sonra şimdi de Genel Kurul aşamasının başlayacağı bilgisini veren Kalın, şöyle devam etti: “Perşembe günü bir oylama daha yapılacak Genel Kurul’da. Oylamada üçte iki çoğunluğun sağlanacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yoğun girişimleriyle bu çalışmalara devam edeceğiz. 128 ya da 129 ülkenin oyu gerekiyor, 57 İslam ülkesi var. Tüm bunlara baktığımız zaman Genel Kurul’dan bu yönde bir kararın çıkması için şartların olgunlaştığı anlaşılıyor. Perşembe sabahı Trump yönetiminin aldığı Kudüs kararın hukuksuz olduğu tescil edilmiş olacak.”

ERDOĞAN’A SALDIRMAK MODA!

İbrahim Kalın’ın, Türkleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlayıcı bir mesajı paylaşan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed’e cevabı sert oldu. Kalın “Zayed’in Türkler ve Arapları bir kez daha karşı karşıya getirmeye çalışan bu propaganda yalanını retweet etmesi çok ayıp. O zaman Medine’yi İngiliz planlarına karşı cesurca savunan Fahreddin Paşa’ydı. Şimdi yeni moda ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırmak mı?” ifadesini kullandı.

Arapça tweetde Fahri Paşa’nın Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu. Paylaşımın son cümlesi ise “Bunlar Erdoğan’ın ataları ve onların Araplarla geçmişi” deniyordu.