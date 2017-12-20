Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Tokat Milletvekili, Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Çakır, görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde devam eden 2018 yılı bütçesini değerlendirdi. AK Parti'nin siyaseti millete hizmet etmenin aracı olarak gördüğünü söyleyen Çakır,"Türkiye'yi değiştiren ve dönüştüren, birlik ve bütünlüğünün adresi olanpartimiz çok zor süreçlerden bugünlere gelmiştir. Elde edilen bu başarının, bugünlere nasıl geldiğimizin kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. 15 yıl boyunca enerjimizi aziz milletimizin geleceği için sarf ettik. Bundan sonra da milletimize hizmet etmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Her zaman büyümeyi hedef alan, ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak olan kararlı ve tutarlı bir yol izlenerek hazırlanan bütçelerin her zaman olduğu gibi yine vatandaş odaklı bir bütçe oldu"dedi.

Milletvekili Çakır açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"2018 bütçesinde en büyük payı yine her zaman olduğu gibi eğitime ayırdık. Eğitime ayırdığımız kaynağı 134 milyar liraya çıkartarak, bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırmış olduk. Burs ve öğrenim kredisi için 11.2 milyar lira, taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 3.4 milyar lira, özel okula giden öğrencilere öğrenim desteği için 1.5 milyar lira, pansiyonlarda barınan öğrencilerimize de bütçeden 1.1 milyar lira destek ve kaynak ayrıldı. Yükseköğretime 2002 yılında ayrılan kaynak sadece 3.6 milyar liraydı. Gelecek sene bu rakam 41.7 milyar liraya çıkıyor. Burs ve kredi tutarları da 2018 yılında 425 liradan 470 liraya çıkarılmış olacak"