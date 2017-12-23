Kılıçdaroğlu, gazetecilerin soruları üzerine BM’de çok değerli bir kararın alındığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bu karar Orta Doğu’nun barışı için son derece önemli. Ayrıca bu karar Trump’un pimi çekip Orta Doğu’nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasına da yol açan bir karar. Bütün dünyanın bir anlamda, Filistin Devleti’nin kurulmasından yana tavır aldığı bir karar. Kudüs’ün bir kişinin iradesiyle başkent olabilecek türden bir yer olmadığının belirleyen bir karar. Bu kararın oluşmasına katkı veren herkese, kararın reddedilmesini sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum.”
Kılıçdaroğlu: Bu karar, barış için çok önemli
23.12.2017 - 05:36 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesin Orta Doğu’nun barışı için son derece önemli olduğunu belirtti.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,
530006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/530006.aspx
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