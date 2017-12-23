Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin soruları üzerine BM’de çok değerli bir kararın alındığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bu karar Orta Doğu’nun barışı için son derece önemli. Ayrıca bu karar Trump’un pimi çekip Orta Doğu’nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasına da yol açan bir karar. Bütün dünyanın bir anlamda, Filistin Devleti’nin kurulmasından yana tavır aldığı bir karar. Kudüs’ün bir kişinin iradesiyle başkent olabilecek türden bir yer olmadığının belirleyen bir karar. Bu kararın oluşmasına katkı veren herkese, kararın reddedilmesini sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum.”