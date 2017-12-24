Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri ve Şırnak'ta AK Parti İl Kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs meselesinden terörle mücadeleye kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu teröristler, terör örgütünü arkasına alıp da siyaset yaptığını söyleyenlerin derdi sizin derdiniz değildi, onların derdi dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz Hakkâri'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu, suyunu bulabiliyor mu, şu anda insanca bir yaşama ulaşabildi mi, bizim derdimiz buydu bunu yaptık.

Mesele Kürt meselesi, Türk meselesi, Arap meselesi değildir. Mesele topyekûn coğrafyamıza ve medeniyetimize dönük bir saldırı altında bulunuyor olmamızdır. Biz ne kadar kendi içimizde bölünürsek bu saldırının başarıya ulaşma şansı o kadar artar. Bölücü terör örgütü işte bu senaryonun gönüllü figüranlığına, kuklalığına taliptir.

Türkiye yoksa Hakkâri de yok. Hakkâri'deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkârili kardeşimin de o derece umut dolu bir geleceği var. Aynı şekilde Hakkâri yoksa biz de yokuz. Bunu böyle biliniz.

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak İstanbul'da tüm üyelerimizi davet ettik ve yaptığımız bir haftalık çalışmayla Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte o olumsuz kararını 128 üyeyle tersine çevirdik. Demek ki iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır.

İşte bir olduk, Kudüs olduk, bir olduk, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'de 128'e 9 olduk ve o 9'un içinde bakıyorsunuz 15 bin nüfuslu bir ülke var, bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz.

Dolarlar sadece oraya yetti ama bunların sayısı da 8 ülkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 ülke ne dedi? 'Siz dolarlarınızla gücünüzle bizim irademizi satın alamazsınız' dedi. 'Sizin gücünüz bizim irademizi alt etmeye yetmez' dedi. Ben de şimdi diyorum ki terörün gücü Hakkârili kardeşimin gücünü alt etmemelidir.

YAYLA YASAĞI KALKACAK MÜJDESİ

AK Parti Hakkâri 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Hakkâri Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, Hakkârililere "yayla yasağının kaldırılacağı" müjdesini verdi. Erdoğan "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz ama yaylalarınıza lütfen sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte 'al sana bir baş hayvan' diyecek misiniz? Mesele o. Eğer öyleyse buyurun yaylalara çıkın, güvenlik de bizden, inşallah" dedi.

KÜRTÇE PANKART

Hakkârililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehrin girişine ve çeşitli yerlere astıkları Kürtçe "hoş geldin" şeklinde çeşitli mesajların yer aldığı pankartlarla karşıladılar.