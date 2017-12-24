Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ, taşeron düzenlemesiyle ilgili de şöyle konuştu:

"Taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık, taşeron uygulamasına son verdik, 450 bin taşeronda çalışan işçi sürekli kadroya geçmiştir ayrıca belediyelerde ve Özel İdare'de çalışanlar da belediye ve özel idarenin kuracağı iktisadi teşekküller ve kendi bünyesindeki şirketler üzerinden çalıştırılacak ve orada da taşeron uygulaması bundan sonra olmayacaktır.

Sınav konuldu ama bu sınav bilmenizi isteriz ki eleme sınavı değildir, bu işin yapılması için sadece uygulanacak bir prosedürdür. Çalışan insanları sınav yoluyla elemek maksadıyla getirilmiş bir şey değildir ve bu sınav uygulanarak insanların elemesi yapılmayacak, sadece bu sınavla sürekli kadroya geçişinin temini yapılacaktır."