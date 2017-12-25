Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizin dünkü manşetinden yurt dışına çıkış rekoru kıran ilk 10 belediyenin CHP’li olduğunu açıklamıştık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye başkanlarının isimlerini açıklamazken, yurt dışı rekoru kıran başkanlardan ilk ikisinin ilçe belediye başkanı, üçüncü sırada yer alan ismin ise il belediye başkanı olduğu ve her üçünün de Trakya bölgesinden olduğunu bildirmişti.

Bakan Soylu’nun “2,5 yılda 557 gün yurt dışında kalan CHP’li belediye başkanı var” açıklamasında kimi kastettiği ortaya çıktı.

Edirne Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin’in, başkanlığı döneminde tam 185 defa yurt dışına çıkış yaptığı ve 557 gün makamından uzak kaldığı öğrenildi.

Rekortmen başkanın görevinin başında kaldığı gün sayısı ise sadece 173...

İkinci sıradaki isim ise Edirne Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran...

Geçtiğimiz günlerde lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını “Kemalettin” olarak telaffuz eden CHP’li başkanın yurt dışında geçirdiği gün sayısı 334.



VATANDAŞ DA ŞİKÂYETÇİ!

2016’nın Temmuz ayında, bir yerel gazetede vatandaşların “sürekli yurt dışı gezilerinde” olmasından dert yandığı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 274 günle listenin üçüncü sırasında...

Kırklareli Belediyesi’nin hizmetsizliğinden yakınan Kırklarelili vatandaşlar; Ramazan Bayramı’nda sosyal medya üzerinden Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu’na ateş püskürmüş, “O kadar yoğun yurtdışı gezilerinden fırsat bulup, sokaklarımız ve caddelerimize de baksa” diye mesajlar atmıştı...