Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, “Ana muhalefet, milletin derdine çare olacak hiçbir hayırlı iş yapmıyor. Sadece ‘AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin’ diyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresinde partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, PKK, DEAŞ ve devlet içine sızmış FETÖ ile amansız bir mücadelenin sürdüğünü belirterek şöyle konuştu: Ana muhalefet partisi çıkmış bu mücadelede iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Halkımızın, ülkemizin güvenliği için aldığımız tedbirleri, olağanüstü hâli kastederek 15 Temmuz darbe girişimine ‘kontrollü darbe’ diyebiliyor. Hem de bu sözü 15 Temmuz’da bombalanan Gazi Meclis’te, milletin oylarıyla geldikleri yerde sarf ediyor. 15 Temmuz’u yok sayarak 20 Temmuz diye kendince bir şey uyduruyor.

Yıldırım, ana muhalefetin bu sözlerinin 15 Temmuz şehitlerine ve onların aziz hatıralarına en büyük saygısızlık olduğunu belirtti. Ana muhalefetten milletin derdine çare olacak hiçbir hayırlı iş, hayırlı proje, söz duymadıklarını aktaran Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

Türkiye’nin gelecek hedeflerine dair tek bir cümle duydunuz mu? Toplumsal barış, demokrasi hak ve özgürlükler için hiçbir adım attıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü yok. Bunlarda bilgi, proje, gelecek vizyonu yok. Dürüstlük ise zaten yok. Yalan dolan, hakaret bunlarda gırla. Allah aşkına söyleyin bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi? Milletin Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye olan güvenini ne yazık ki bunlar hazmedemiyor. Sadece ‘AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin’ diyorlar. Ben buradan diyorum, ülke kazansın, millet kazansın diye durmak yok.



YANLIŞ HESAP KUDÜS’TEN DÖNDÜ

Kudüs’te yaşanan olaylara da değinen Yıldırım, Amerikan yönetiminin Kudüs ile ilgili aldığı kararın BM’ye çarptığını ve geri döndüğünü belirtti. BM üyelerinden 128 ülkenin dik duruşuyla ABD’nin kararını kabul etmediğine dikkati çeken Yıldırım, yanlış hesabın Kudüs’ten döndüğünü vurguladı.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle ‘Ben yaptım oldu’ alışkanlığı geçerli değildir. BM’de aklıselimin galip gelmesi bölgede barış ve çözüm ümidini güçlendirmiştir. Bu kararla sadece Kudüs ve Filistin değil insanlığın onuru kazanmıştır. Türkiye başta Filistin olmak üzere bütün mağdur ve mazlum milletlerin, ezilenlerin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir.

GAZİANTEP’TEN HALEP’E HIZLI TREN PROJESİ

Başbakan Yıldırım, partisinin Kilis İl Kongresi'ndeki konuşmasında da “Suriye ile bir zaman ilişkilerimiz iyiydi o zaman karar vermiştik, Gaziantep-Kilis-Halep hızlı demir yolu. Unutmuş, vazgeçmiş değiliz. İnşallah Suriye'de de işler yoluna girdiğinde bu demir yolunu da yapacağız. Proje hazırlıklarını yaptırıyoruz” dedi.