Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin darbe konusunda hâlâ kafasının karışık olduğunu belirterek, “Darbe teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor” dedi. Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan’a hareket öncesinde düzenlediği basın toplantısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün KHK ile darbecilere direnen sivillere getirilen ceza muafiyeti ile ilgili eleştirinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: “Bu konu bir kaç gündür ülkemizde konuşuluyor ama bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır, onu açıkça söyleyeyim. Bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Cumhuriyet Halk Partisinin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Başından beri bu darbe teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor.

Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatını ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin.”

696 sayılı KHK’nin 121. maddesinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Yıldırım, “Hayır, hiçbir düzeltme yapılmayacak. Dilinde filan da bir sorun yok. Düzenleme 667, 668’deki düzenlemede kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır. O zaman gündem olmayan, sorun olmayan şey bugün neden gündeme taşınmıştır? Bunu anlamak mümkün değil.” karşılığını verdi.

KRAL'LA KUDÜS'Ü KONUŞTU

ABD’nin aldığı tartışmalı Kudüs kararının hemen ertesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’le görüşen Başbakan Binali Yıldırım, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği söyledi. Yıldırım’ın Kral Selman ile görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı, Türkiye’nin, köklü tarihi, dini ve beşeri bağlarının bulunduğu Körfez’in ve Orta Doğu’nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verdiği önem vurgulandı. Kral Selman ise Başbakan Yıldırım’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kral Selman, Suudi Arabistan’ın Türkiye ile istişare ve iş birliğini sürdürmeye verdiği önemin altını çizdi. Başbakan Yıldırım, daha sonra Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüştü. Yıldırım ziyaretine ilişkin gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülke. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir. Özellikle ikili ticaretimizin daha da geliştirilmesi, savunma sanayinde müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldık. Bakış açımız yüzde 90 düzeyinde ortak.”