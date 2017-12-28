Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlere direnen kahraman sivillere yargı muafiyeti getiren 121’inci maddeye eleştiren CHP’nin 1931 yılında benzer bir kanun çıkardığı ortaya çıktı.

CHP’nin ‘bundan sonra işlenecek suçlarda sivillere cezai muafiyet getiriliyor’ iddiaları karşısında başta Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ olmak üzere bir çok hükûmet yetkilisi KHK’nın sadece 15-16 Temmuz’u kapsadığını söyleyerek, düzenlemenin açık ve net olduğunu ifade etmişti. Ancak açıklamalara rağmen son KHK’ları Anayasa Mahkemesine taşıyan CHP’nin benzer bir kanunu 1931 yılında çıkardığı ortaya çıktı.

CHP’nin, Doğu’da yaşanan isyanlar nedeniyle 20 Temmuz 1931 yılında çıkardığı 1850 sayılı “İsyan mıntıkasında işlenen ef’alin suç sayılmayacağına dair kanunun” 1’inci maddesinde şunlar yer alıyor:

“Erciş, Zilan, Ağrıdağ havalisinde vuku bulan isyanla, bunu müteakip birinci umumi müfettişlik mıntıkası ve Erzincan’ın Plümür kazası dahilinde yapılan takip ve tedip hareketleri münasebetleri ile 20 Haziran 1930’dan 1 kanunuevvel 1930 tarihine kadar askeri kuvvetler ve devlet memurları ve bunlarla birlikte hareket eden bekçi, korucu milis ve ahali tarafından isyanın ve bu isyanla alakadar vak’aların tenkili emrinde gerek müstakilen ve gerek müştereken işlenmiş ef’al ve harekât suç sayılmaz.”