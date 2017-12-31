Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa ziyaretine ilişkin, "Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa’yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir." dedi.
Kalın'dan Erdoğan'ın Fransa ziyaretine ilişkin açıklama
31.12.2017 - 12:53 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ziyaretine ilişkin, "Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : ibrahim kalın,fransa,erdoğan,
532377 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/532377.aspx
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