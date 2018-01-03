Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’li Sorgun, burada konuşma yaparak, 2017 yılını değerlendirdi ve yeni yıl için de terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Burada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni çıkarılan Kanun hükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili olarak hükümete yönelik eleştireliri hatırlatılan Ahmet Sorgun, böyle bir çıkış beklemediklerini ve “hayal kırıklığı” içerisinde olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Abdullah Gül’e yönelik olarak gereken açıklamaları yaptığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun ‘’Cumhurbaşkanımız, nezaketle ve kibar bir şekilde ifade etti. Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir. Sadece bu kadarını söyleyebilirim” dedi.