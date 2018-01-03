AK Parti’li Sorgun, burada konuşma yaparak, 2017 yılını değerlendirdi ve yeni yıl için de terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Burada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni çıkarılan Kanun hükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili olarak hükümete yönelik eleştireliri hatırlatılan Ahmet Sorgun, böyle bir çıkış beklemediklerini ve “hayal kırıklığı” içerisinde olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Abdullah Gül’e yönelik olarak gereken açıklamaları yaptığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun ‘’Cumhurbaşkanımız, nezaketle ve kibar bir şekilde ifade etti. Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir. Sadece bu kadarını söyleyebilirim” dedi.
Ahmet Sorgun: Dostların attığı gül incitebilir
03.01.2018 - 05:33 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 05:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, partisinin il başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısında AK Partili vekiller, belediye başkanları ve parti yöneticileri ile bir araya geldi.
Etiketler : ahmet sorgun,
532983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/532983.aspx
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