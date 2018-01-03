Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalık, AK Parti Akçadağ İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019'daki seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceklerini söyledi.

Ortadoğu'nun, ümmetin ve dünyanın zor bir dönemden, insanlık sınavından geçtiğini aktaran Çalık, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle dünyaya insanlık dersi verdiklerini ifade etti.

"Mağdurun yanında olup zalimin, zulmün karşısında olmaya devam edeceğiz." diyen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs'te bizim endişelendiğimiz, düşündüğümüz dertlendiğimiz şeyler, ümmetin, milletin ve tüm insanlığın derdi. Kudüs İslam ve insanlık davamızın ve sevdamızın sembolü olmuş vaziyete. Ne acıdır ki tüm İslam alemi için bu denli özel olan bu şehir maalesef ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemiş olduğu sözle bir kez daha acılarla yüz yüze gelmiştir. Kudüs Filistin'in başkentidir, bundan sonra da öyle olacaktır ve öyle olaya devam edecektir. ABD'nin bu söylemlerine en güçlü sesi ise Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız çıkardı."

Çalık, uluslararası güçlerin yanı sıra Türkiye içerisinde de Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini istemeyenlerin olduğunu anlatarak, "Hala uluslararası güçlere taşeronluk yapanlar var. Son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeronlarımızı kadroya geçiriyoruz. Bugünden itibaren başvurular başladı. Taşeronlara kadro veriyoruz, verdiğimiz sözleri tutuyoruz ama terör örgütlerine taşeronluk yapanların önüne geçemiyoruz. Terör örgütlerine payandalık yapanların, onlara sözcülük yapanların önüne geçemiyoruz." diye konuştu.

"Darbecilerle aynı safta yer aldılar"

Muhalefetin KHK'ye yönelik eleştirilerine dikkati çeken Öznur Çalık, şunları kaydetti:

"KHK'de bu kadar olumlu şeyler olmasına rağmen, toplumun tüm kesimlerine ilgilendiren konuları KHK ile çıkarmamıza rağmen takıldıkları mevzu 15 Temmuz. 15 Temmuz'da bu vatanı savunan insanımız, milletimizi korumak ve hukuk önünde onlara gereken korumayı sağlamak adına bir KHK çıkarıyoruz ve ses ana muhalefetten geliyor. Siz, FETÖ'cülerin ve FETÖ mensubu terör örgütlerinin taşeronluğunu yapmaya devam edin. Terör örgütleri FETÖ, PKK, DEAŞ ile de mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün KHK düzenlenmesine karşı çıkarak 'demokrasi, adalet, hukuk' diye ortalığa dökülenler bu darbecilerin yanında yer almış demektir. Bu darbecilerin yanında yer alanlara milletimiz gereken dersi verecektir. 'Darbeye karşıyız, tankın önüne ilk biz çıkarız' diye dursunlar onların tank çıktığında nereye kaçtıklarını hepimiz biliyoruz. Onlar apaçık darbecilerle aynı safta yer aldılar. Kahraman milletimize hangi sıfatla saldırdıklarını gördünüz. CHP milletvekilinin, milletimize söylediği cümleleri ben buradan söylemekten hicap duyuyorum. Aynı sözlerine misliyle kendisine iade ediyorum."

İlçedeki sosyal tesiste düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile çok sayıda partili katıldı.