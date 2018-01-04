Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, terörle ve uyuşturucuyla mücadelenin eş zamanlı sürdürülmek zorunda olduğunu söyledi. “Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez” diyen Soylu şöyle devam etti: “Terörle ülkemizin birliğini hedef alıyorlar, uyuşturucuyla da nesillerimizi ve medeniyetimizi hedef alıyorlar. İkisi de gençlerimizi hedef alıyor ve ikisi de birbirinden besleniyor. Terör uyuşturucudan hem para açısından besleniyor hem de o teröristleri eylem yapacak kafaya getirmeye yarıyor. Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördükleri zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamış demektir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5, 10 ya da 20 yıl içeride yatmaksa yatarım. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. Ben bir buçuk yıldır bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin.”