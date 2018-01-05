Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda resmî ziyarette bulanacağı Fransa'ya hareketi öncesi soruları cevapladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğinin bölgesel ve uluslararası barış bakımından da hayati önem taşıdığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Macron ile pek çok konuda esasen yakın irtibat halindeyiz, temas halindeyiz. Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde, özellikle bu ziyareti çok önemsiyorum.

Bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak. Bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağımız bir ziyaret olacak. Bu istişarelerimizi kendileriyle sürdüreceğiz. İşbirliğinin hayati önem taşıdığına inanıyorum. Ziyaretim sırasında Sayın Macron ile ekonomi, ticaret, savunma sanayi, terörle mücadele gibi iki ülke için de öncelik taşıyan alanlarda iş birliğini ele alacağız. AB ve Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alacağız."

KABİNE REVİZYONU İDDİALARI

"Doğruluk payı yok."

MURAT HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN ALINMASI

"Bu konularda İçişleri Bakanlığı'nın sürekli olarak müfettişlerle yaptığı kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin bilgileri dahilinde olabileceği gibi özel mülkiye müfettişleriyle ilgili olanlar ise istihbartla ilgili atılan adımlardır. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor. Bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. İşadamlarımız çok açık konuşuyorum, kendilerinden rüşvet talebinde bulunduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Bundan kaçarsanız görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Burada da böyle bir süreç söz konusu."

HAKAN ATİLLA DAVASI

"Şu anda çok ciddi bir kumpas zinciri içerisinde bir süreç var. Sadece hukukta kumpas değil ekonomik alanda da kumpas var. Hakan Atilla meselesinde ABD'ye girişinde daha önceden bir engellemeyle karşılaşmıyor, yedinci girişinde alınıyor. Şu verilen kararın bile çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Halkbankası'nın kendisiyle bu davanın ilgisi yok. Çok daha çirkin olanı bu davalarda süreç çok farklı işletildi. ABD'nin adalet anlayışı bu ise o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Rıza Zarraf konusunda yapılmakta olanlar dönenler... Onu geç bir tarafa bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, sene 99 o günden bu güne kendilerine tahsis ettikleri arazide paşalar gibi yaşatıyorlar. Aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç maalesef böyle işleyecektir."

SAADET-CHP GÖRÜŞMESİ

"Bu kendilerine göre bir iade-i ziyarettir. İnsani bir görevdir. Değerlendirmesi bizim tasarrufumuzda değildir. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir."

KADINA ŞİDDET OLAYLARI

"Bunlar cani, insanlıktan nasibini almış değil. Bu son dönemde yaşadıklarımız, TV'de bunları izlediğimiz zaman medyayı mı suçlasak diyoruz? Toplum bir bunalımın içerisine giriyor. Bunlar zerre kadar insanlıktan nasibini almış değil. Bunu gördüğünde bazı vatandaşlarımız idam diyor. O yavruları nasıl öldürürsün. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalıma girmişti vesaire. Ruhsal bunalıma girmeden bunu yapan da var. Toplumsal tepkiler çok önemli. Onları yalnızlığa itmek veya psikolojik sıkıntıdan çıkarmak için yakınlarının önce adımları atması gerekir. Bu noktada dini eğitimin de ben önemli olduğunu ifade etmem lazım. Burada Diyanet'e düşen önemli görevler var."

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

"Ruhani ile görüşme yaptım, hafta sonuna kadar normalleşmenin olacağını söylediler. Dün de süreç normalleşmeye girdi. Ruhani'nin ilk açıklamasından sonraki süreç de; sokak gösterilerinin kendi halkının demokratik hakkı olduğuna yönelik ifadeleri süreci yumuşatmıştır. ABD ve İsrail başta olmak üzere bazı ülkelerin, içişlerine karışmalarını doğru bulmuyoruz. Bu ülkelerin kendi içinde halkları karşı karşıya getirmektir. Bunu Irak'ta gördük, Irak iflah etti mi? ABD'nin oraya attığı adımla Irak'ta geri sayım başlamıştır. O günden bugüne bir düzelme olmamıştır. Karıştırılan hep Müslüman ülkelerdir. Bu ülkelerin yeraltı zenginlikleri var, bunları nasıl kendilerine ait hale getirebilirler bunların adımlarını atıyorlar. Bu gerçekleri başta halkımızın bilmesi ve ardından tüm insanların bu gerçeği bilmeleri gerekmektedir. Birilerini yalnızlığa sevk etmek isteyenler dünyada yalnız kalacaklardır."