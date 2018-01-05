Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesince Galleria Festival Alanı'nda düzenlenen "1071 Proje ve Hizmetin Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Afrin'deki PKK/PYD oluşumuna tepki gösteren Bahçeli, "Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir." dedi.

"SUÇ TÜRKİYE'DE İŞLENMİŞTİR"

ABD'de görülen Hakan Atilla davasıyla ilgili ilk kez konuşan Bahçeli şunları söyledi:

İranlı şarlatan şayet ABD kanunlarına göre bir suç işlemiş olsaydı yargılanıp ceza alması normal karşılanacaktı. Ancak başından beri söylediğimiz üzere suç Türkiye'de işlenmiştir, o halde bu suçun hesabının sorulacağı hukuk sahası ABD değil Türkiye'dir. ABD yönetiminin yapması gereken, bu şarlatanı Türkiye'ye iade ederek, sahip olduğu bilgileri ülkemizle paylaşmasıydı.

"TÜRKİYE, KİMSENİN YARGILAYACAĞI BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Fakat ABD bunu yapmamış, asıl niyeti Türkiye ile ilişkileri daha da sorunlu hale sokacak bir yol izlemeyi tercih etmiştir. Ne idüğü belli olmayan bir şahsı itirafçı yaparak Türkiye'nin itibarına zarar vereceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Türkiye kimsenin yargılayacağı bir ülke değildir.

"KARARIN İNANDIRICILIĞI YOKTUR"

İranlı şarlatanın doğruluğu meçhul sözde itiraflarıyla süren davanın sonucunda jürinin açıklamasıyla bir banka yöneticisi güya suçlu bulunmuştur. Mahkeme nihai kararını 13 Nisan'da açıklayacaktır. Suçlamaların içeriği ne olursa olsun davanın esas ve maksadı bize göre sakat olduğundan, kararın milletimiz nezdinde itibar ve inandırıcılığı yoktur. Zira suçlanan Türkiye'dir. Yargılama siyasidir, hukuki temel ve içerikten tamamıyla yoksundur.

"PKK/PYD, SURİYE'NİN DÖRTTE BİRİNİ İŞGAL ETTİ"

Afrin'deki PKK/PYD oluşumuna da tepki gösteren Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

Ne var ki PKK/PYD terör örgütü ABD'nin himayesinde Suriye'nin yaklaşık olarak dörtte birini işgal etmiştir. Ülkemizin gösterdiği haklı hassasiyet çerçevesinde PKK/PYD'nin Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabalarının dışında tutulması şimdilik dikkate alınmıştır. Görünen budur.

"TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ, BAŞ ÜSTÜNDE BAŞ BARAKILMAMALIDIR"

Fakat ABD yönetimi İŞİD bahanesiyle silahlandırmayı sürdürdüğü PKK/PYD'yi hala kollamaktadır. Yeni silah sevkiyatlarıyla bu terör örgütünü desteklemeye canla, başla devam etmektedir. Güney sınırlarımız boyunca dengeler öylesine sarsılmıştır ki, Türkiye açıkça tehdit edilmekte, terör örgütleri zehir saçmaktadır.

Kandil'in yanında, bilhassa Afrin, Cezire, Kobani, Tel Abyad, Münbiç insanlık düşmanlarının denetim ve kontrolündedir. Türkiye'nin bekasını müdafaa maksadıyla, vatan topraklarının mücavir alanlarında tek bir terör örgütünün varlığına bile asla izin verilmemelidir. Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir