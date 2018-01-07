Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Balat’taki Demir Kilise’nin açılışı vesilesiyle İstanbul’da bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde görüştü.

Görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkiler ve işbirliği, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verildiğinin bir kez daha teyit edildiği kaydedildi. Bulgaristan’da yaşayan soydaşlar ile Türkiye arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğu vurgulanan görüşmede ayrıca, Bulgaristan’ın devralmış olduğu AB Dönem Başkanlığı bağlamında, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Türkiye’nin AB sürecinin tekrar canlandırılması konusunda iki tarafın fikir birliği içinde olduğu teyit edildi.