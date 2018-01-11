Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Beştepe düzenlenen "Adalet Şûrası"nda yaptığı konuşmada, adaletin tesisi için 15 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Bu alanda temel kanunların yenilenmesinden geleneksel mimariye sahip modern adliye binalarının inşasına, Ulusal Yargı Ağı UYAP'ın kuruluşuna kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik, UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi, mekanizmayı maalesef bu bir öz eleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Bu ağı, kendi sinsi emelleri için çok acımasızca kullandılar ve oradan da gerçekten en büyük zulmü icra ettiler" ifadesini kullandı.

ABD'de görülen Zarrab davasına da dikkati çeken Erdoğan şöyle konuştu: Ülkemden sene 99, kaçıp giden o malum teröristi Amerika'da besleyen kişiler, 'ver bunu bize' dediğimizde, bunu bize veriyor mu? Vermiyor. Ama bizden 12 tane terörist istediler, biz onlara verdik. Bunların hukuka, kanuna zerre kadar saygıları yok. Kendilerinde verdikleri siyasi kararlarla kalkıp Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Ben bunların bu tür kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum ve bunlara da inanmıyorum.

Demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku, refahı sadece kendileri için isteyip sıra başkalarına geldiğinde başımıza en büyük faşist, en büyük diktatör, en büyük sömürgeci kesilenlerin sonu yaklaşıyor. Dünya bu kadar adaletsizliği, bu kadar zulmü kaldıramaz.

Erdoğan, Külliye'de düzenlenen "Kaymakamlar Toplantısı"nda ise kaymakamlara uyarılarda bulundu, özetle şunları kaydetti: "İlçenizde yatacak yeri olmadığı için gece sokaklarda kalan, yiyeceği olmadığı için yatağa aç giren, yakacağı olmadığı için soğukta titreyen varsa açık söylüyorum, çok büyük vebal altındasınız demektir. Çünkü bu milletin, devletin, bu söylediklerimi zorda bırakacak acziyeti yok. Güçlüyüz, bu imkânlarımız var.

Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik saldırıların katlanarak artması kuvvetle muhtemeldir. Kimi zaman inanç, kimi zaman mezhep... İlçelerinizdeki en küçük provokasyona, en küçük bir kışkırtmaya, psikolojik tahrike izin vermemeniz çok önemli. Surda bir gedik açılırsa orası büyür ve sonuç felaket olur."