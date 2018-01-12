Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partinin eski isimlerinden Hasip Kaplan ise, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin." demiş, ardından da siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Henüz kavganın sıcaklığı sürerken, bu sefer "bir Kürt isim olarak Ahmet Türk"ün adı konuşulmaya başlandı. Adı HDP Eş Genel Başkanlığı için 'Ağabey' formülünde geçen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, böyle bir görevi sağlık problemleri sebebiyle düşünmediğini belirtti.