Partinin eski isimlerinden Hasip Kaplan ise, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin." demiş, ardından da siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Henüz kavganın sıcaklığı sürerken, bu sefer "bir Kürt isim olarak Ahmet Türk"ün adı konuşulmaya başlandı. Adı HDP Eş Genel Başkanlığı için 'Ağabey' formülünde geçen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, böyle bir görevi sağlık problemleri sebebiyle düşünmediğini belirtti.
Ahmet Türk: Sağlığım el vermiyor, aday olmam
12.01.2018 - 05:54 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 05:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP'de son haftalarda sular durulmuyor. Selahattin Demirtaş'ın partinin genel başkanlığına aday olmayacağını açıklamasıyla Sırrı Süreyya Önder ismi ön plana çıkmıştı.
Etiketler : ahmet türk,
535660 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/535660.aspx
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