Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD’nin PKK’ya verdiği 4 bin 900 tır ve 2 bin uçak dolusu silah şimdiden karaborsada satılmaya başlandı, bir kısmı da bize karşı kullanılıyor” dedi. AK Parti Elazığ Olağan İl Kongresi’nde partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarla bitme noktasına gelen PKK’nın bu defa güney sınırlarımızda terör koridoru oluşturmaya başladığını belirterek şöyle konuştu: “Fırat Kalkanı Harekatıyla bu koridoru tam ortasından tabiri caizse bıçakla keser gibi böldük, attık ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin’deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline. Münbiç’te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Irak’a kadar sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“Buradan Suriye’deki terör örgütünü destekleyen sözüm ona müttefiklerimizi bir kez daha kendilerini test etmeye davet ediyorum.” şeklinde konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Suriye’de terör örgütüne Amerika’nın göndermiş olduğu silah sayısı ne biliyor musunuz? 4 bin 900 tır. Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma havaalanlarına indirerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Artık kimse bize ‘Bu silahlar oradaki kuvvetlerimiz için lazım’ safsatasını tekrarlamasın. Bunu söyleyen kişi, asker başına bir kamyon ve bir tır silah gerektiğini iddia ediyor demektir. Bugüne kadar bize söylediği her şey yalan ve manipülasyon olanlarla Suriye’de çözebileceğimiz sorun kalmamıştır.”

Erdoğan, Türkiye olarak, bölge politikalarını her şeye rağmen ABD ile yürütmek istediklerini söyledi.

Ancak bunun tek tarafın isteğiyle olmayacağına işaret eden Erdoğan, “Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün Cerablus’tan El Bab’a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ’lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle, biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız” diye konuştu.

Türkiye dünyaya ayar veren bir ülke olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Bingöl Olağan İl Kongresindeki konuşmasında ise 2019’un bir viraj yılı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye’nin olurunun alınmadığı, Türkiye’nin rızasının gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı yoktur. Türkiye’nin hassasiyetleri hesaba katılmadan atılacak tüm adımlar er ya da geç akim kalmaya mahkûmdur. Türkiye, milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem masada hem sahada olmaya devam edecek.

Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz.