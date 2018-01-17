Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak, “millî ittifak” olarak tanımlanırken; iki partinin heyetleri görüşmek üzere perşembe günü saat 15.30’da bir araya gelecek.

AK Parti ve MHP’nin ittifak görüşmelerini yürütecek olan komisyon üyeleri belli olmuştu. Toplantıya, AK Parti’den TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP’den Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katılacak.