Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter paylaşımlarına sert tepki gösterdi. Partisinin dünkü grup toplantısında Kaftancıoğlu’na ait tweet ve görüntüleri paylaşan Erdoğan “Marksist terminoloji ile ülkemizin değerlerine saldırmıştır. Eşi de övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Bu kafa ile CHP, bırakınız iktidara gelmeyi, kendi birliğini dahi koruyamaz” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:



Şimdi İstanbul’a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia... Gezi olayları sırasında insanları, ‘Ananı da al haydi Taksim’e’ diyerek provokasyonların her yerinde bu kişinin bizzat bulunduğu anlaşılıyor. CHP ile HDP’nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Bu konuda tepkiler almış olacak ki hemen ‘CHP’yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler, yol doğru yol ona bak sen’ diyerek karşı saldırıya geçiyor. PKK’nın güdümündeki BDP’liler ülkemizi kaosa sürüklemek için sokakları kana ve ateşe boğarken bu kişi ‘Kürtler Gezi’de yok, bahane bulma sen, Kobani’de ne yapıyorsun, nasıl davranıyorsun, ona bak’ diyerek, yapılan ihanete ortak oluyordu. ‘İnandığınız Allah’ınız, sizin de belanızı versin’ diyor. Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin başında bulunduğu partiye de tencere kapak misali herhâlde böyle bir il başkanı yakışır.



Dün Irak’ta oynanan oyunu bozduk, Suriye’de oynanan oyunun kalbine Fırat Kalkanı ile âdeta bir hançer sapladık. İnşallah yarın öbür gün, Afrin ve Menbiç’ten başlayarak Suriye’deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri engel olabilir. Hâlâ bu uğurda neler yapabileceğimizi göremeyenlerin olduğu anlaşılıyor.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. “Afrin’e yönelik operasyonun ne zaman yapılacağı” sorusu üzerine Erdoğan “Ben her zaman ne diyorum? ‘Bir gece ansızın.’ Çünkü savaş stratejisinde geceler biliyorsunuz sayısızdır. Bir gece...” dedi. “Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dâhil olup olmayacağı” sorusuna karşılık Erdoğan “Tabii olacak. Onlar için veriliyor bu mücadele, bizim için değil. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? ‘Sınır güvenliği.’ Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye’de rejim, ‘bu bizim için bir tehdit oluşturur’ diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor” diye konuştu.



Erdoğan, “MHP ile ittifakta Kürt vatandaşların küseceği” iddiasının hatırlatılması üzerine de, “Onlara inanmayın. Bu millet o oyunları artık aştı” ifadesini kullandı.

YPG gücü kabul edilemez



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre telefon görüşmesinde, DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsü'nün "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" tesis edileceği sözleri ele alındı. Erdoğan, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan, bazı müttefiklerin terör örgütleriyle iş birliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığına da işaret etti.



Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında milli güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını kaydetti. Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde bir terör gücü oluşturulmasına seyirci kalamayacağını belirtti.



STOLTENBERG: SİZ HAKLISINIZ



Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye'nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunu belirten Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını bildirdi.