Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'nun sınırları, Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz. Ülkemize yönelecek terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz.

Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor.



KİT ÇALIŞANINA KADRO

Bu KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine, burada çalışanlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında. Bu kadrolarda da uzun süredir bu KİT'lerde hizmet eden, taşeron diye tabir ettiğimiz vasıflı elemanlar istihdam edilecek.

Kanunlarla, kısıtlamalarla, yasaklarla değil, medyanın, basının, yayının kendi etik değerlerinin gelişmesi lazım. Medyaya, basına güveni artırmanın itibarını yükseltmenin yolu bu, başka türlü olmaz. Bu konuda hepimize çok büyük görevler düşüyor.

TÜRKSAT'ın frekans ücretleri pahalı diye şikayette bulunuluyor. Burada ciddi bir indirime gidiyoruz. Yüzde 40 ile 60’a varan bir indirimden bahsediyoruz.