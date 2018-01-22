Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi’ne katılarak, partililere hitap etti. Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin on beş gündür, “Bir gece ansızın gelebiliriz.” dediklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Maalesef müttefikimiz olan bazı ülkeler, ‘Biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık.’ diyorlar ama biz terör örgütüne silah yardımı yaptıklarını tüm kayıtlarıyla biliyoruz, görüyoruz, görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya! Bunların hepsi bilinen gerçekler. Şimdi 5 bin tırın dışında 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var. Bütün bunlarla beraber terör örgütü desteklendi. PKK, PYD, YPG, bunlar desteklendi ve bunların bir kısmı Afrin’e yerleştirildi. Biz bunların takipçisi olarak durduk, durduk, durduk, bir gece ansızın vurduk ama işimiz çok.”

Afrin’de yüzde 55 Arapların, yüzde 35 sonradan yerleştirilmiş Kürtlerin ve yüzde 6-7 civarında Türkmenlerin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Şimdi bütün mesele Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek. Hedefimiz topraklarımızdaki 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek. PKK, PYD, YPG’yi, evelallah ülkemizde bunları hiçbir tanesi kalmayıncaya dek bunların hepsini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, bunlar şu operasyonlardan sonra bir daha karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp tutarak, ‘Bizim arkamızda Amerika var, bize silahları gönderiyor.’ diyerek, Türkiye’yle, Türk milletiyle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz.”



GELSİNLER, BERABER YÜRÜYELİM

Erdoğan, HDP’nin, KCK’nın, terör örgütünün bazı temsilcilerinin Kürt vatandaşları meydanlara çağırdığını dile getirdi. Şu ana kadar pek meydanlara çıkan, Diyarbakır’daki kongreye katılan olmadığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler, bunu da böyle söylüyorum. Zira bu, bir millî mücadeledir. Bu millî mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz. Bu, böyle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok. Gereği neyse bunu yaparız. Burada ana muhalefetin başındaki zat, onlara destek veriyor diye bu doluşa gelirlerse yine aldanırlar. ‘Yok, kan dökülmesini istemiyoruz, yok şu.’ Sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur.”



BAHÇELİ ERDOĞAN’I ARADI

Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaparak operasyonun önemine dikkat çekti. Erdoğan da duyarlılığından dolayı Bahçeli’ye teşekkür etti, harekâtın millî güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağını belirtti.