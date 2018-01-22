Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muharrem İnce yeterli sayıda imzayla birlikte CHP'de genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Peki Muharrem İnce kimdir, nerede görev yaptı, kaç yaşında? Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 36. Kurultay hareketliliği bitmiyor. Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den de adaylık açıklaması geldi. İnce, yeterli sayıda imzaya sahip olduğunu duyurarak, genel başkanlığa aday olduğunu resmen ilan etti.

MUHARREM İNCE ADAY OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

"İl ve ilçe başkanlarımızla, delegelerimizle, milletvekillerimizle, partimizin her kademesinde görev alan parti evlatlarıyla, emektarlarıyla görüşmelerimi sürdürüyorum, Pazartesi günü saat 12.00’de TBMM’de açıklama yapacağım."

MUHARREM İNCE KİMDİR?

1964 Yalova doğumlu öğretmen ve siyaset adamı. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halkp Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir.

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova’nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova’da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı.

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu.

13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.