Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın ele alındığı öğrenildi.
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
22.01.2018 - 17:12 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almayan Dışişleri Bakanı Gabriel, telefonda görüştü. Görüşmede sınır hattındaki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Etiketler : çavuşoğlu,almanya,
538413 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/538413.aspx
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