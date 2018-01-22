Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın ele alındığı öğrenildi.