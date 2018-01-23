Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz cumartesi günü bir araya gelen Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'yla ise Almanya’da olmasından dolayı telefonla görüşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye dönmesinin ardından bu defa yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. 50 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Başbakan Yıldırım, Türk milletinin harekâta tam anlamıyla destek vermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi: “80 milyon tek yürek halinde kahraman Mehmetçiğimizin başarısı için desteğini, duasını sürdürmektedir. İnşallah kısa süre içerisinde bu harekâtı tamamlayıp hem Afrin'de yaşayan insanların huzura kavuşması hem de ülkemize, sınırlarımıza, Hatay'da Kilis'te civarda bulunan köylerimize, ilçelerimize yapılan saldırıların ve tehditlerin tamamen ortadan kaldırılması sağlanmış olacaktır."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekâtının kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine geldiğini belirterek, "Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar. En büyük arzumuz kimsenin burnu kanamadan ülkelerine dönmeleri" dedi.