Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayalinin, özgüveni yüksek bir CHP olduğunu vurgulayan İnce "Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum. İmza toplamaya da devam ediyorum" dedi. İnce, 2019'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayının, genel başkanın iki dudağı arasında olmamasını da istedi.