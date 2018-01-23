Hayalinin, özgüveni yüksek bir CHP olduğunu vurgulayan İnce "Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum. İmza toplamaya da devam ediyorum" dedi. İnce, 2019'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayının, genel başkanın iki dudağı arasında olmamasını da istedi.
Muharrem İnce: İmza toplamaya devam ediyorum
23.01.2018 - 07:31 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Etiketler : chp,muharrem ince,
538516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/538516.aspx
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