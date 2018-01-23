Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Moallem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Moallem’in eşi ve çocuklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Büyükelçisini kabul etti
23.01.2018 - 16:19 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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