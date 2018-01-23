Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Moallem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Moallem’in eşi ve çocuklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.