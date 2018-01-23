Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Moallem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Moallem’in eşi ve çocuklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.